Eliminatorias de la UEFA: partidos de este viernes

Las Eliminatorias de la UEFA del día de la fecha traen consigo partidos de grandes selecciones que aspiran a continuar cosechando victorias para tener un lugar seguro en el Mundial de 2026.

Como es el caso de Alemania y Francia, quienes hoy enfrentan a dos países que no deberían causarles muchas complicaciones, pero en el futbol no hay nada escrito.

Alemania encara el duelo ante Luxemburgo como tercer lugar del Grupo A, con tres puntos, por lo que este choque será crucial para los dirigidos por Julian Nagelsmann para no poner en riesgo su boleto a la Copa Mundial.

Del otro lado, Francia jugará ante Azerbaiyán con la tranquilidad de ser líder de su sector, con seis unidades, mientras que su rival ocupa el último lugar del grupo, con apenas un punto.

¿Cuándo y dónde ver los partidos?

Ambos compromisos están pactados para iniciar las 12:45 de la tarde, hora del centro de México, y se podrán disfrutar a través de las señales de Sky Sports.

Alemania vs Luxemburgo

Sede: PreZero Arena, Shinheim, Alemania

Horario: 12:45

Transmisión: Sky Sports

Francia vs Azerbaiyán

Sede: Stade de France

Horario: 12:45 pm

Transmisión: Sky Sports.