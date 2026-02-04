Sheinbaum responde al "Frente Democrático"; "se van a sorprender", dice

Al insistir en que "todavía no se conoce su contenido" y "todavía no sale", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma electoral va a sorprender a todos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 4 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo respondió a un manifiesto del Frente Amplio Democrático que señaló un "momento de alta tensión institucional" y llamó a "no a la regresión autoritaria" y "sí a la democracia, las libertades y los derechos".

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal se burló de algunos de los firmantes de este manifiesto, como el expresidente Vicente Fox; el excandidato presidencial, Francisco Labastida; el empresario Claudio X. González; y el exconsejero del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, a quien señaló del "fraude del 2006".

"Se van a sorprender todos de la reforma electoral", expresó la Presidenta.

"¿Cómo va?", se le preguntó.

"Bien, muy bien", respondió.

"Yo quisiera que se presentara la próxima semana, pero no estoy segura si ya va a estar, y si no, en febrero, en febrero se presenta", agregó.

Sobre el desplegado, Sheinbaum Pardo reiteró: "¿Cuándo he dicho que se le va a quitar la autonomía al INE?".

Ironizó que con Vicente Fox México vivió una transición a la democracia, con el desafuero de López Obrador y "el fraude de 2006". También lanzó una burla a Labastida, "el que acusó a Zedillo del entreguismo".

"Luis Carlos Ugalde hablando de democracia, el responsable del fraude electoral de 20006, bueno junto con Fox", declaró. Otra vez, la presidenta Sheinbaum expuso al empresario X. González hablando en contra de los maestros.

Comentó que "qué bueno" que se escriba el desplegado porque hay libertad de expresión y manifestación: "Yo solo estoy debatiendo públicamente".