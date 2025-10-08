Sheinbaum se reunirá con integrantes del Foro Económico Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy en Palacio Nacional se reunirá con integrantes del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal indicó que en el encuentro se presentará el Plan México, así como las oportunidades que hay de inversión en nuestro país.

"Es una reunión que tiene que ver con el Foro Económico Mundial, vienen varios empresarios y el propio Foro internacional. Me lo pidieron hace muchísimo tiempo y hoy los vamos a recibir.

"Hoy los vamos a recibir, les vamos a platicar del Plan México, las oportunidades que hay de inversión en nuestro país, cómo estamos viendo la situación internacional y particularmente de América del Norte, y esa es la reunión que tenemos después de la mañanera", explicó.

Más tarde, en entrevista con medios, Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, detalló que en este encuentro se presentará la estrategia del gobierno mexicano ante el Foro, quienes, indicó, están también interesados en conocer el Plan México.

Afirmó que el Foro Económico Mundial reconoce que México es en estos momentos uno de los países con más oportunidades tanto de atraer crecimiento como inversión internacional.

"Vienen a conocer la estrategia del país. El Foro reconoce que México ahorita es uno de los países con más oportunidades tanto de atraer crecimiento como inversión internacional y pues se viene a presentar la estrategia del país ante inversionistas internacionales".

En el Patio Mariano de Palacio Nacional, detalló que los inversionistas extranjeros provienen de 10 países.

Altagracia Gómez aseguró que el Plan México no es un plan de gobierno, sino es un plan de país.

"Requerimos a todos, los necesitamos a todos. Necesitamos empresarias, empresarios, necesitamos al sector académico, sociedad civil. La idea aquí es conjuntar precisamente a un buen ecosistema que está interesado, que está dispuesto a escuchar y que, desde luego, está dispuesto a invertir".