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Siembra masiva de árboles en Jalisco

Por EFE

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Siembra masiva de árboles en Jalisco
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      Guadalajara, Jal.- El auge del tequila ha dejado una huella más allá de las destilerías de México: la expansión de los cultivos de agave ha contribuido al cambio de uso de suelo y la pérdida de vegetación en Jalisco, donde jóvenes y comunidades buscan ahora recuperar con una jornada de reforestación terrenos afectados por años de crecimiento de esta industria.

      Habitantes de la zona altos de Jalisco realizaron este sábado una siembra masiva de árboles para paliar los efectos de la deforestación para la siembra de agave, la planta con la que se produce la bebida mexicana del tequila.

      El aumento en el consumo del tequila en el mundo ha propiciado la expansión de los cultivos de agave, que generan un cambio de uso de suelo y la pérdida de vegetación en los cinco estados que forman parte del área de Denominación de Origen, que también incluye a Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas.

      "Se han deforestado mucho los campos, principalmente por el agave, por razón de que la sombra perjudica al agave", dijo a EFE Alma Delia Fernández, voluntaria y habitante del municipio de Jesús María, quien acudió a la jornada de reforestación por segundo año consecutivo.

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      Unas 150 personas plantaron 300 árboles de pino, fresno y mezquite, variedades que se adaptan a las condiciones de la zona y requieren poco mantenimiento.

      Fernández comentó que los campos de agave le ganan cada vez más terreno a los cultivos de maíz alrededor de su pueblo.

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