Simulacro Nacional 2025 | ¿Qué es y por qué se realiza?
El próximo 19 de septiembre se realizará el Simulacro Nacional 2025, en conmemoración de los sismos ocurridos en 1985 y 2017, por lo que las autoridades han hecho un llamado para participar y fomentar la cultura de la prevención ante un siniestro de esta magnitud.
El Simulacro Nacional es un ejercicio que se realiza para "simular" el actuar o las acciones a realizar ante una emergencia real, como es este caso un sismo. Con ello se busca tener una mejor preparación y protocolos ante un siniestro.
El Simulacro Nacional 2025 se realizará este 19 de septiembre a las 12:00 horas del día.
Identifica rutas de evacuación dependiendo en la zona que te encuentres (trabajo, escuela o calle).
Identifica los puntos de reunión dependiendo en la zona que te encuentres (trabajo, escuela o calle).
No correr, no empujar y no gritar, mantén la calma.
Verifica si escuchaste la alerta sísmica en la zona donde te encuentres.
Lleva contigo una maleta de vida.
Participa efectivamente y no lo tomes como un juego.
Al término de un simulacro sigues las indicaciones de las autoridades o de las brigadas de emergencia.
En caso de detectar que no sonará la alerta sísmica es importante reportarlo.
