Sin avance, caso AXE Ceremonia

Ciudad de México.- A un año de la muerte de los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, por la caída de una grúa mientras realizaban la cobertura del festival Axe Ceremonia, el 5 de abril de 2025, el proceso legal por el delito de doble homicidio culposo está detenido; la audiencia inicial aún no se celebra por diversos recursos legales interpuestos, en el que se imputaría a tres empresas y ocho personas.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se tienen todos los elementos para proceder a la imputación; sin embargo, la audiencia inicial no se ha celebrado debido a que la defensa de la familia de una de las víctimas ha presentado algunos recursos legales para evitar que se lleve a cabo debido a que buscan que se impute a otras empresas.

"Esta fiscalía tiene los elementos para imputar y va a ser muy objetiva, tampoco vamos a dejarnos presionar. Nosotros tenemos la información suficiente, identificadas las empresas, las personas que participaron", aclaró la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján, el 23 de marzo pasado, durante su informe mensual.

Aseguró que cuentan con los elementos para imputar a empresas y personas por su presunta responsabilidad, en distintos niveles, en la muerte de Berenice y Miguel. Los responsables directos, es decir, sociedades e individuos que colocaron la grúa que cayó y provocó la muerte de los jóvenes, y en un segundo nivel a quienes pudieran haber cometido omisiones.

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De acuerdo con Edwin Alan Piñón González, parte de la defensa legal de la familia Rojas Hernández, se han interpuesto más de 25 recursos para evitar que el proceso legal comience y con ello se vincule a proceso a las empresas y personas presuntamente responsables.

Para el abogado, si se vincula a proceso a empresas relacionadas con la organización del festival Axe Ceremonia, se sentaría un precedente en la materia.

"Para nosotros es un paso fundamental en la justicia y en la lucha de Miguel, pero también en el país. No hay un antecedente de empresas imputadas, digamos, organizadoras de festivales de música", aclaró.