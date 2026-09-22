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Sin el Inai, menos transparencia: CPC

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Sin el Inai, menos transparencia: CPC
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      Ciudad de México.- Rafael Martínez Puón, único integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción avalado por el Senado, afirma que parte de las consecuencias de la eliminación del Inai es que los comités de transparencia de las dependencias permitan a los servidores ocultar sus declaraciones patrimoniales.

      En entrevista con El Universal Martínez Puón asegura que los comités de transparencia han avalado criterios que son inferiores a la Ley General de Responsabilidades y, por ello, el ocultar o reservar declaraciones no resulta una práctica legal.

      "La ley más reciente, la de 2016, ya no establece la posibilidad de reservarlos y, por lo tanto, más allá de que pueda haber criterios inferiores a la ley, como decisiones entre los comités de transparencia, por ejemplo, esto no es procedente y da un pésimo mensaje en el marco de un gobierno [el anterior] que se ha caracterizado más por la opacidad que por la transparencia", dice.

      Rafael Martínez Puón dijo que otra consecuencia de haber exterminado al Inai se palpa en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), hoy a cargo de Transparencia para el Pueblo: los sujetos obligados cada vez publican menos información que debería ser pública. A eso se suma la confusión institucional que ahora tienen los ciudadanos al momento de solicitar información o exigir que se cumplan dichas obligaciones.

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