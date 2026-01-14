logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Fotogalería

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sin heridos, explosión de pipa en la México–Querétaro

Provocó el cierre total por varias horas de este miércoles

Por El Universal

Enero 14, 2026 09:30 a.m.
A
Sin heridos, explosión de pipa en la México–Querétaro

La explosión de una pipa registrada sobre la carretera México–Querétaro, a la altura del kilómetro 80, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, obligó al cierre total de la vialidad en ambos sentidos.
De acuerdo con autoridades de Protección Civil de Tepeji, no se reportan personas heridas ni afectaciones directas a la población cercana. No obstante, los cuerpos de rescate procedieron al cierre total de la carretera como medida preventiva para evitar riesgos.
Al lugar arribaron elementos de diversas corporaciones de Hidalgo y del Estado de México, entre ellos personal de Protección Civil de Jilotepec, quienes trabajan de manera coordinada para sofocar el incendio.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a viviendas, ya que el siniestro ocurrió en una zona despoblada; sin embargo, se mantiene un perímetro de seguridad y la suspensión total de la circulación vehicular.
A través de redes sociales se han difundido imágenes de una intensa columna de humo y fuego, visible a varios kilómetros de distancia.
Asimismo, las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas, debido a que no se cuenta con un tiempo estimado para la reapertura de la autopista, mientras que decenas de conductores permanecen varados en la zona.

LEA TAMBIÉN

Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza

El accidente involucró a un auto, un tráiler y una pipa en el kilómetro 36.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sin heridos, explosión de pipa en la México–Querétaro
Sin heridos, explosión de pipa en la México–Querétaro

Sin heridos, explosión de pipa en la México–Querétaro

SLP

El Universal

Provocó el cierre total por varias horas de este miércoles

Entérate | Guía para tramitar la visa americana 2026
Entérate | Guía para tramitar la visa americana 2026

Entérate | Guía para tramitar la visa americana 2026

SLP

El Universal

Cae líder de célula de robo a transporte en México-Querétaro
Cae líder de célula de robo a transporte en México-Querétaro

Cae líder de célula de robo a transporte en México-Querétaro

SLP

El Universal

El gobierno de Querétaro apoya en la detención de célula delictiva vinculada al narcomenudeo y otros crímenes en México.

Guía completa para tramitar visa americana en México en 2026
Guía completa para tramitar visa americana en México en 2026

Guía completa para tramitar visa americana en México en 2026

SLP

PULSO

Conoce los pasos y requisitos para obtener tu visa americana en México este año. ¡Prepara tu viaje con anticipación!