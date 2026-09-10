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Sindicato llama a salvar al Monte de Piedad

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Sindicato llama a salvar al Monte de Piedad
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      Ciudad de México.- El Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad advirtió que el conflicto sindical que mantiene paralizada a la institución podría llevarla a una crisis que ponga en riesgo su viabilidad y las fuentes de empleo, como ocurrió con Mexicana de Aviación y Notimex.

      Ante ese escenario, la organización informó que decidió sumarse a la Federación de Sindicatos Jesús Moreno Jiménez para obtener respaldo jurídico y la fuerza de otros para informar a los empleados sobre el riesgo que, afirmó, enfrentan sus plazas si se prolonga el conflicto.

      Gerardo Díaz, líder del Sindicato Independiente, explicó que la posición de la agrupación, que cuenta con 400 trabajadores de una plantilla aproximada de mil 800, es terminar con la huelga y regresar a trabajar.

      Dijo que la huelga ya es insostenible para trabajadores y denunció que en este periodo han fallecido nueve trabajadores en activo y siete familiares de empleados que tenían acceso al servicio médico previsto en el contrato colectivo.

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      El representante del Sindicato Independiente acusó al líder del sindicato mayoritario, Arturo Zayún González, de mantener un conflicto porque perdió el control sobre la asignación de plazas mediante los llamados boletines escalafonarios.

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