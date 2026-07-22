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Socias de Ingemar, en la mira de la FGR por huachicol

Dragados Puertos y Servicios Portuarios fueron beneficiarias de 13 contratos

Por El Universal

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Socias de Ingemar, en la mira de la FGR por huachicol
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas socias directas de Ingemar, Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, propiedad de Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, este último detenido junto con Ernesto Ruffo, también están en la mira y son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

      Ambas empresas también fueron beneficiarias de 13 contratos federales por más de 49 millones de pesos en el periodo 2019 a 2024, principalmente con Exportadora de Sal, para labores de mantenimiento.

      Servicios Portuarios, S.A. de C.V., recibió 10 contratos por un total de 48 millones 872 mil 4 pesos, mientras que Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V., recibió tres contratos por un total de 554 mil 100 pesos.

      Documentos oficiales del Registro Público de Comercio demuestran que ambas empresas nacieron con objetos sociales distintos al negocio de los hidrocarburos, pero a partir de 2018 ampliaron su sociedad para entrar a esa industria, y obtuvieron contratos de diversa índole, a pesar de que en 2021 una de ellas fue suspendida de manera parcial.

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      Los empresarios investigados son Ricardo Thompson Ramírez, socio de Ingemar y padre de Ricardo Thompson Navarro, y los empresarios Raúl César Romero Arzamendi, David Luis Romero González y José Carlos Thompson Guiza.

      Según una investigación, Servicios Portuarios, S.A. de C.V., recibió en el mencionado periodo 10 contratos por un total de 48 millones 872 mil 4 pesos, mientras que Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V., recibió tres contratos por un total de 554 mil 100 pesos.

      Documentos oficiales del Registro Público de Comercio demuestran que ambas empresas nacieron con objetos sociales distintos al negocio de los hidrocarburos, pero desde 2018 ampliaron su sociedad para entrar a esa industria, obteniendo contratos de diversa índole, a pesar de que en 2021 una de ellas fue suspendida de manera parcial.

      La empresa más longeva es Servicios Portuarios, S.A. de C.V., con RFC SPO931206D34, inscrita en los registros públicos desde 1993. 

      Desde su creación se dio de alta como una empresa de "investigación y avance tecnológico", dedicada al "desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios que aporten una ventaja competitiva a la empresa mediante el desarrollo o adquisición de conocimientos".

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