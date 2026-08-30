SRE reporta aumento de 21% en casos de protección consular

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atendió 152 mil 466 casos de protección consular entre septiembre de 2025 y junio de 2026, un incremento de 21.4% respecto del periodo anterior.

Durante la reunión plenaria de los diputados de Morena, el titular de la dependencia, Roberto Velasco Álvarez, atribuyó el aumento a las políticas migratorias instrumentadas durante el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

El canciller informó que personal consular realizó 9 mil 929 visitas a centros de detención, cifra 33% superior a la registrada en el periodo precedente.

Velasco Álvarez agregó que la SRE presentó 20 acciones legales ante fiscalías estatales y de condado en Estados Unidos, además de realizar gestiones ante los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado.

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La dependencia también interpuso una denuncia ante el Departamento de Justicia y mantuvo comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque el funcionario no detalló los casos que motivaron estas acciones.

En materia migratoria, sostuvo que los encuentros con personas en situación irregular en la frontera disminuyeron 97% frente al máximo registrado en 2023 y 82% respecto del inicio de la administración de Trump.

El secretario señaló que recientemente se reunió en Washington con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, para revisar los resultados de la cooperación contra el tráfico de drogas y armas, así como la delincuencia organizada transnacional.

Durante su intervención también reportó el aseguramiento de más de 518 toneladas de drogas, el decomiso de 32 mil armas de fuego y la detención de más de 63 mil personas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.