SRE pide a Israel respetar derechos de mexicanos en Flotilla Global Sumud hacia Gaza

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicita a Israel garantizar derechos de connacionales en Flotilla Global Sumud hacia Gaza.

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 06:13 p.m.
A
SRE pide a Israel respetar derechos de mexicanos en Flotilla Global Sumud hacia Gaza

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Después de que seis personas mexicanas partieron rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió al gobierno de Israel que se respeten los derechos humanos de las y los connacionales.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, aseguró que a través de sus embajadas y consulados en la región se ha dado asistencia consular a las cuatro mujeres y dos hombres que van a bordo de la Flotilla Global Sumud.

"La Cancillería, mediante canales diplomáticos, ha solicitado al Gobierno de Israel que, ante cualquier eventualidad en ese país, se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia", señaló.

Indicó que desde su embarque en Barcelona el pasado 1 de septiembre, se ha mantenido contacto permanente con las personas mexicanas.

Ante reportes de ataques a buques que conforman la Florilla, la SRE refirió que la embajada de México en Argelia les contactó, y los y las connacionales indicaron estar a salvo y viajar en otras embarcaciones.

"Durante su llegada y estancia en Túnez, punto de escala, la cónsul honoraria, los visitó y conversó con ellos y ellas sobre sus necesidades. Les compartió material sobre sus derechos y qué hacer en caso de cualquier eventualidad, además de refrendarles el apoyo y asistencia consular del Gobierno de México", detalló.

Reiteró que las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las representaciones de México en la región continúan atendiendo a grupos de activistas que apoyan a la Flotilla Global Sumud, "que han transmitido peticiones en favor a las siete personas mexicanas que forman parte del movimiento".

La SRE reiteró su compromiso de promover el respeto de los derechos y seguridad de las personas mexicanas en el exterior y ofrecer la asistencia y protección consular mexicana.

Sheinbaum asegura que mexicanos en flotilla rumbo a Gaza "tienen todo el apoyo" del gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las seis personas mexicanas que partieron a Gaza en la Flotilla Global Sumud "tienen todo el apoyo" del gobierno de México.

En su conferencia mañanera del pasado 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los señalamientos que hizo el periodista Ernesto Ledesma, quien embarcó a Gaza y acusó que la titular del Ejecutivo federal los dejó "en una condición vulnerable".

"Cualquier apoyo que necesiten, como cualquier compatriota en cualquier situación, siempre tendrá el apoyo", insistió.

