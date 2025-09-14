SNTE llama a 'reivindicar' el ISSSTE evitando corruptelas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras hacer un llamado a evitar la corrupción en el ISSSTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebró que, tras 20 años de exigencia, se haga realidad la construcción de una clínica de ese instituto en San Buenaventura, Coahuila, gracias a las gestiones del magisterio.

Al poner en marcha la edificación de la Unidad de Medicina Familiar, en un terreno donado por la Sección 5 del SNTE, que atenderá a 50 mil derechohabientes, el dirigente magisterial, Alfonso Cepeda Salas, festejó que la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del ISSSTE, Martí Batres, "atiendan una demanda tan sentida de la población en esta región, que por décadas ha padecido la falta de servicios médicos".

Destacó que cuando existe voluntad y honestidad se pueden alcanzar grandes metas. "Si trabajamos como lo estamos haciendo, en equipo, en una sola línea, tratando de evitar las corruptelas, los malos manejos de tantos años que ha habido históricamente en nuestro instituto, el ISSSTE se va a reivindicar. Yo no tengo duda en que el ISSSTE va a cambiar y lo vamos a cambiar todos juntos, porque el ISSSTE también es de los trabajadores".

Confió en que el gobierno continúe atendiendo las demandas del magisterio y en breve se tenga una reforma a la Ley del ISSSTE que mejore las pensiones de los trabajadores del Estado.

En su oportunidad, Ricardo Ruiz Suárez, secretario técnico de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE, expresó la "firme determinación" de la institución para afianzar y fortalecer la relación permanente con el SNTE.

A nombre del director general, Martí Batres, subrayó que "maestras y maestros fueron la pieza fundamental para la creación de esta institución en una lucha histórica". Resaltó que la nueva clínica estará en operación antes de que termine el año. "Ahora sí, se va a concluir, es un compromiso con el SNTE".