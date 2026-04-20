Sube 10% registro a bachillerato sin examen

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que 307 mil 241 estudiantes se registraron al programa "Mi derecho, mi lugar" para ingresar sin examen a educación media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que representa un aumento del 10% respecto al año pasado.

En conferencia de prensa presidencial, el secretario señaló que, al eliminarse el examen de ingreso al bachillerato, más jóvenes están optando por inscribirse en este esquema.

"Destacar que en ´Mi derecho, mi lugar´ hay un 10% más de inscritos en comparación con el año pasado. Pasamos de 270 mil a alrededor de más de 300 mil. Quiere decir que los jóvenes están respondiendo muy bien; al no haber el examen, más jóvenes se están inscribiendo para estudiar preparatoria", expresó.

En Palacio Nacional, Tania Hogla Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, detalló que 54% de las personas registradas son mujeres y 45% hombres.

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Indicó que el 18 de agosto se darán a conocer los resultados, y del 19 al 26 de agosto se abrirá el registro, asignación y atención para aspirantes extemporáneos.

La funcionaria agregó que 18 entidades retiraron el examen de selección este año, con lo que se garantiza el acceso sin prueba a la educación media superior. Entre ellas se encuentran Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

También señaló que se trabaja con el resto de las entidades para ampliar el modelo a nivel nacional dentro del Sistema Nacional de Bachillerato.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se prevé la creación de 200 mil nuevos espacios al cierre de 2026, además de evaluar la apertura de más lugares y mejorar la infraestructura de las escuelas públicas.

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La subsecretaria destacó que en 2025 se ampliaron 44 mil nuevos lugares y que este año se contemplan más de 500 obras nuevas, así como la reconversión de planteles y la implementación de escuelas "Margarita Maza" para facilitar el regreso de estudiantes que abandonaron sus estudios.