Suman 13 muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que 13 personas mexicanas han fallecido en Estados Unidos en operativos contra migrantes o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 25 de marzo en Palacio Nacional, Velasco indicó que la SRE ha manifestado su rechazo a estas muertes en 14 comunicaciones diplomáticas y manifestó que se trata de un tema absolutamente "doloroso", desgarrador e "inaceptable".

Abundó que cuatro de estos "casos terribles" se registraron en California; tres en Georgia; dos en Arizona; uno en Texas; uno en Florida; uno en Misuri; y otro en Illinois. Las personas que murieron en estas condiciones tenían entre 19 y 69 años de edad.

Sobre las presuntas causas de muerte, Velasco expuso que hay seis casos de complicaciones médicas; cuatro de suicidio; dos casos que fueron durante operativos realizados; y un caso de un tiroteo en Dallas.

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Roberto Velasco señaló que se han brindado apoyos para la repatriación de restos, aunque algunos familiares han declinado la ayuda. En estas acciones se han erogado 22 mil 288 dólares estadounidenses.

El subsecretario de la SRE destacó las asesorías legales que se brindan los familiares de los connacionales fallecidos para que tomen una decisión.

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"Hemos enviado 14 comunicaciones diplomáticas al gobierno de los Estados Unidos, manifestando que esto nos parece inaceptable, manifestando nuestra enorme preocupación y rechazo a que esto ocurra de esta manera. Por supuesto hemos sido, por instrucciones de la presidenta, muy enérgicos en este planteamiento.

"Hemos recibido 12 respuestas del Departamento de Estado a estas comunicaciones, y se nos ha informado por parte del Departamento de Estado que se han abierto en todos los casos investigaciones por arte de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE y naturalmente estaremos dando un seguimiento muy puntual", dijo Velasco al señalar que se busca justicia.

"Hay casos que son absolutamente desoladores", expresó al mencionar el de una mujer que perdió a su esposo y se quedó con su bebé.

Ante las denuncias y quejas planteadas en algunos Consulados, el subsecretario de la SRE indicó que se atienden con un nuevo canal de comunicación directa para evitar acoso laboral y promover la igualdad de género.

También informó que como parte del sorteo "México con M de Migrante" se recaudaron 115 millones de pesos que serán ejercidos en todo el año y hasta ahora van 31 millones de pesos en diferentes acciones como atención a 2 mil 300 connacionales; 128 casos de representación legal en materia migratoria y penal; y fortalecimiento del programa de visitas de protección consular, entre otras.

SRE refuerza red consular en EU

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, informó que del 20 de enero de 2025 a la fecha un total de 177 mil 192 mexicanos han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su siglas en inglés) en Estados Unidos, de los cuales 13 mil 722 permanecen actualmente bajo detención.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller explicó que estas cifras forman parte del seguimiento permanente que el gobierno mexicano realiza para fortalecer la protección de connacionales en el exterior, particularmente en territorio estadounidense.

- Nuevo modelo consular incluye relevo de 15 titulares

De la Fuente señaló que, desde el inicio de la administración federal, se instruyó reforzar el modelo de atención consular, lo que derivó en una transformación operativa basada en digitalización, modernización de trámites y evaluación del desempeño de las representaciones diplomáticas.

El funcionario destacó que la SRE realizó una evaluación integral de los 53 consulados de México, lo que permitió implementar ajustes administrativos y el relevo de 15 titulares como parte del proceso para mejorar la atención a mexicanos en el extranjero.

- ¿En qué consiste el nuevo modelo consular?

Indicó que el nuevo modelo consular busca anticipar problemáticas migratorias y ofrecer respuestas más rápidas mediante herramientas digitales, incluyendo trámites completamente en línea, atención vía WhatsApp y la simplificación de servicios de registro civil.

Entre los avances, resaltó que ahora los consulados pueden corregir errores en actas de nacimiento directamente en el extranjero, evitando que los connacionales deban viajar a México para realizar dichos procedimientos.

Además, se han otorgado 20 mil 908 asesorías legales, con 5 mil 285 casos actualmente en litigio, mediante redes de abogados que brindan acompañamiento jurídico a solicitud de los connacionales.

Asimismo, explicó que 152 mil 625 mexicanos recibieron algún tipo de apoyo consular antes de ser repatriados, dentro de un total de 192 mil 500 personas que regresaron al país durante el periodo referido.

- México cuenta con la red consular más grande del mundo: SRE

El canciller subrayó que México cuenta con la red consular más grande del mundo en un solo país y afirmó que el objetivo es homologar los servicios en todas las sedes para garantizar una atención más eficiente y equitativa.

"El modelo de atención consular está todavía en proceso de evolución, pero hoy tiene mayor capacidad de respuesta y eficiencia", señaló.

El canciller afirmó que la protección de los mexicanos en el exterior se mantiene como una de las prioridades centrales de la política exterior del actual gobierno.