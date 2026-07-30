logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Suman 45 decesos por brote de sarampión

Por El Universal

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
A
Suman 45 decesos por brote de sarampión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta el 27 de julio, en México se han registrado 19 mil 074 casos confirmados de sarampión desde que inició el brote. De éstos, 12 mil 460 contagios se registraron en los siete meses de este año, lo que representa un aumento de 188% con respecto a los 6 mil 614 casos de todo el 2025.

      De acuerdo con datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, de la Secretaría de Salud, 45 personas han muerto por dicha enfermedad, del 1 de enero de 2025 al 27 de julio de 2026.

      El último de los fallecimientos por sarampión se registró en Durango, entidad que acumula tres decesos, el pasado 24 de julio de 2026.

      Las muertes por sarampión se confirmaron en 11 entidades de la República mexicana: Chihuahua (21), Zacatecas (6), Jalisco (5), Ciudad de México (4), Durango (3), Michoacán (1), Chiapas (1), Guerrero (1), Sinaloa (1), Sonora (1) y Tlaxcala (1).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En 2025, la entidad más afectada por el brote de sarampión fue Chihuahua, donde se registraron 4 mil 497 casos y 21 defunciones; mientras que en 2026, Jalisco ha confirmado 6 mil 701 contagios y tres muertes.

      La Ciudad de México es la segunda entidad más afectada por el sarampión en este año; se han registrado 1 mil 013 casos confirmados y tres muertes.

      Aunque Zacatecas ha confirmado menos casos que Jalisco y la Ciudad de México en 2026.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SEMAR localiza y resguarda 39 huevos de tortuga en Michoacán
        SEMAR localiza y resguarda 39 huevos de tortuga en Michoacán

        SEMAR localiza y resguarda 39 huevos de tortuga en Michoacán

        SLP

        El Universal

        Profepa detectó tráfico ilegal de tarántulas y hormigas en envíos por paquetería.

        Adán Augusto López reaparece en Senado tras tres semanas
        Adán Augusto López reaparece en Senado tras tres semanas

        Adán Augusto López reaparece en Senado tras tres semanas

        SLP

        El Universal

        El excoordinador de Morena ha sido señalado por supuesta protección a Hernán Bermúdez, líder del grupo delictivo 'La Barredora'.

        Hermana de Lozoya tramita amparo por filtración de información
        Hermana de Lozoya tramita amparo por filtración de información

        Hermana de Lozoya tramita amparo por "filtración de información"

        SLP

        El Universal

        Juzgado Octavo de Distrito en CDMX exige detalles para proceder

        Somos México exige informe público sobre irregularidades en admisión UNAM
        Somos México exige informe público sobre irregularidades en admisión UNAM

        Somos México exige informe público sobre irregularidades en admisión UNAM

        SLP

        El Universal

        La suspensión temporal de inscripciones afecta a más de 21 mil estudiantes aceptados en la UNAM.