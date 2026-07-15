Suman 8 detenidos por asesinato de la periodista Roxana

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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el asesinato de la periodista de Veracruz, Roxana Guzmán Ramírez, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se han detenido a ocho personas —entre ellos cuatro policías municipales—, mientras que la indagatoria continuará hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

"En el gobierno de México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal. La instrucción de la Presidenta es esclarecer plenamente los hechos, garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia, y detener a todas las personas responsables de este crimen", declaró.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que mediante trabajos de inteligencia fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión.

Como resultado de estas acciones, mencionó, fueron detenidos José del Carmen "N" y Karen Monserrat "N", además de cuatro elementos de la policía municipal, involucrados en la privación de la libertad de la periodista.

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Posteriormente, fueron capturados Luis Arturo "N", alias Delta 11, identificado como responsable del homicidio, además de Javier Iván "N", Delta 1, quien también habría participado en el crimen.

Con estas detenciones suman ocho personas detenidas por este caso. "La investigación continúa hasta agotar todas las líneas de investigación", enfatizó Omar García Harfuch.