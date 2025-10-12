Teletón 2025 supera la meta y recauda más de 426 millones de pesos

La noche del Teletón 2025 cerró con una recaudación total de $426,978,716 pesos, superando la meta de $420,770,069 + 1 peso, informó la organización al concluir la jornada. El monto se destinará principalmente a la construcción de un nuevo CRIT en Colima, consolidando 28 años de trabajo a favor de niñas, niños y personas con discapacidad en México.

El evento, conducido por Odalys Ramírez y Faisy, reunió nuevamente a millones de mexicanos bajo una sola causa: transformar vidas a través de la solidaridad.

El primer invitado de la noche fue el cantautor argentino Diego Torres, quien interpretó "Color esperanza" y "Mejor que ayer", destacando que "las canciones son puentes entre la gente".

Le siguió el español David Bisbal, quien encendió el ánimo con un popurrí de sus éxitos: "Díganle", "Ave María" y "Bulería", cerrando con un entusiasta "¡Que viva el Teletón!". Durante su intervención, recordó la emoción de ver cómo "el pueblo se une para ayudar a la gente que más lo necesita".

Alex Syntek continuó con el tema oficial "Teletón cambia todo", antes de dar paso a Carlos Rivera, quien interpretó "Que lo nuestro se quede nuestro", "Alguien" y "Regrésame mi corazón". Rivera también cantó a capella "Si te vas"a una joven sobreviviente de cáncer y aprovechó para hacer su donativo.

"Me siento muy honrado, hay que donar y ayudar a nuestros niños de México. Estas historias maravillosas son gracias a ustedes y a nuestra ayuda", expresó el cantante.

Casi al cierre, Omar Chaparro interpretó "Empezar a vivir", y el español Pablo Alborán conmovió al público con "Mis 36" y "Saturno", dedicando un mensaje de gratitud:

"Ojalá existieran millones de Teletones como el de México; me emociona ver lo que hacen y me hace creer nuevamente en el ser humano".

El cierre musical estuvo a cargo del show Entre cómplices, con Alexander Acha, Yahir, Lucero Mijares y María León, quienes interpretaron temas como "Míralo míralo" y "Persiana americana", acompañados de decenas de bailarines en un ambiente de celebración y esperanza.