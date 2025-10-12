Presentación editorial de El Libro de los Libros

La presentación de El Libro de los Libros, del poeta, editor y promotor cultural Alejandro Aparicio Morales, se llevará a cabo en la Casa Museo Manuel José Othón, este lunes 13 de octubre a las 19:30 horas en Todos los Lunes son de Palique.

Aparicio Morales es director de Astromelia Editores y del portal El Armadillo Cultural, y acumula más de 25 años impulsando la literatura en México. Entre sus publicaciones destacan títulos como El sueño ligero de los gatos, La segunda muerte, Cartas para Ana, Belladonna’s Club, Sementerio de Musas y el propio El Libro de los Libros, texto que se propone como un recorrido por la literatura desde múltiples perspectivas.

Con una vasta trayectoria, desde hace 15 años coordina el Festival “Abasto De Letras” y a lo largo de su carrera, su obra poética ha sido incluida en revistas y antologías tanto nacionales como internacionales, participando en innumerables festivales en diversos estados de la República.

En 2019 recibió la Medalla José Vasconcelos en la Ciudad de México y un reconocimiento del Congreso del Estado por su contribución a la cultura en Oaxaca. Recientemente, en 2024, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca le otorgó un reconocimiento por sus 25 años de trayectoria, y el Colectivo Odisea Cultural le entregó un “Galardón por la cultura” en Tabasco.

Esta publicación se presenta como un texto que invita a explorar la literatura desde distintos ángulos, mientras que la charla promete ofrecer una mirada sobre el proceso creativo y la promoción cultural que Alejandro Aparicio ha desarrollado a lo largo de su trayectoria.