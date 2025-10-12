Los jarochos evocan las inundaciones de 1999

Xalapa, Ver.- El miedo, terror y zozobra del impacto de las lluvias bajan lentamente como el agua de los ríos de la región norte de Veracruz.

Las imágenes de calles, avenidas, comercios y casas inundadas en Poza Rica, Álamo, Cazones y en docenas de comunidades y pueblos cercanos a los afluentes, siguen en la memoria de los sobrevivientes y damnificados.

Miles de personas mayores evocan las inundaciones de aquel 1999, una tragedia que se ha venido contando de generación en generación y que hoy los más jóvenes vivieron, sintieron en carne propia.

Quizá jamás se pueda comparar con los cientos de fallecidos de aquel año que aún permanecen en la memoria (se dice que fueron 384 fallecidos y 450 mil damnificados), pero sí se equipara con la crecida de los ríos Cazones y Pantepec que fueron invadiendo centros urbanos y afectando más de 16 mil viviendas, provocando la muerte de al menos seis personas.

“Yo pasé por algo similar, salí huyendo en la madrugada en octubre del 99. Las peñas cayeron sobre mi casa. Tapó la casa el lodo y el agua y el río”, recordó.

Las aguas de los afluentes han venido bajando y con esto, aflora el daño: docenas sino es que cientos de vehículos aplastados, dañados, destrozados, como la vida de miles de veracruzanos.