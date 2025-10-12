Finaliza el 45° Festival de Danza Contemporánea Lila López

El 45° Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López concluye este domingo 12 de octubre con dos propuestas contrastantes que reflejan la amplitud y vitalidad de la escena dancística actual: OmbligO, de la compañía potosina Caracoles Danza Teatro, y Delay, del grupo capitalino Physical Momentum, dirigido por Francisco Córdova.

A las 12:00 horas, en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes, Caracoles Danza Teatro presentará OmbligO, un espectáculo concebido para primeras infancias. La puesta combina movimiento, narrativa visual y elementos sensoriales que buscan despertar la curiosidad, la imaginación y la sensibilidad artística de las y los niños desde una edad temprana. Dirigida por Mayela Guadarrama Briones, la compañía se ha especializado en el trabajo escénico con las infancias, explorando la danza teatro como un lenguaje de descubrimiento y vínculo emocional.

El objetivo de esta propuesta es acercar a las y los más pequeños al arte de manera lúdica y significativa, fomentando el desarrollo emocional y cognitivo a través del movimiento y la observación. Con una trayectoria dedicada a la educación artística temprana.

Por la noche, a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz, la agrupación Physical Momentum cerrará las presentaciones del festival con Delay, una pieza de corte contemporáneo que propone una reflexión sobre el tiempo, la fugacidad y la existencia. La obra, dirigida por Francisco Córdova y beneficiaria del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), se adentra en una exploración poética del cuerpo, el sonido y el espacio como metáforas del devenir humano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Delay, la luna aparece como símbolo de lo eterno frente al paso efímero de la vida, generando un diálogo escénico que oscila entre la quietud y el movimiento, lo tangible y lo invisible. Con esta función, el festival culmina su edición número 45, exponiendo la diversidad de propuestas y la promoción de la danza como un arte que se renueva y dialoga con públicos de todas las edades.