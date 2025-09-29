Tormenta hunde yate en costas de Sonora; rescatan a tripulantes
La Marina rescató a dos personas luego de que la embarcación se hundiera frente a Punta Doble.
Un paseo en yate terminó en naufragio en las costas de San Carlos, Sonora, luego de que la embarcación "Dakota"quedara atrapada por una tormenta el pasado sábado 27 de septiembre.
La nave, que había salido de los muelles del centro turístico para realizar pruebas de maquinaria, transportaba a cinco personas y navegaba cerca de Punta Doble cuando el viento fuerte y la lluvia complicaron la travesía.
Aunque la Capitanía de Puerto había emitido advertencias sobre las condiciones adversas, el yate continuó su recorrido. Al empeorar el clima, los tripulantes no pudieron maniobrar de regreso y quedaron en una situación de riesgo frente a la costa.
El fuerte oleaje y los vientos impidieron el control de la embarcación, que finalmente se fue a pique durante una maniobra de remolque. La Secretaría de Marina-Armada de México, en funciones de Guardia Costera, logró rescatar a dos tripulantes con apoyo de una embarcación civil.
Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales ni lesionados, y que ya se iniciaron investigaciones para deslindar responsabilidades.
