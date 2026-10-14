Trabajadores del IMSS salen a las calles

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con batas blancas y pijamas quirúrgicas, cerca de 40 mil enfermeros, doctoras, especialistas y personal de guarderías del IMSS tomaron las calles para exigir un aumento del 10% a su salario y la destitución inmediata de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y a quien describen como un líder charro al servicio del poder.

Al ritmo de canciones de rock y ska como: "Ni un paso atrás", "Resistencia", "Gimme Tha Power" y "La Carencia", personal médico aseguró que recuperarán su sindicato y no detendrán su lucha hasta que sus demandas sean atendidas por el director general del IMSS, Zoé Robledo; por Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien esta mañana rechazó que haya una crisis de salud en el país.

Desde las 14 horas de este martes 13 de octubre, los médicos se congregaron en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde invitaron a los derechohabientes a unirse a su causa con las consignas: "No te vayas a enfermar, porque no hay material", "ciudadano, escucha, esta es tu lucha" y "te quitan tus impuestos y no hay medicamentos". Personal de la Ciudad de México indicó que a esta protesta se sumaron trabajadores de Jalisco, Veracruz, Morelos, Nuevo León, Chiapas y Estado de México.

Con carteles luminosos que advertían las carencias del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, el gremio médico se agrupó a lo largo de la calle Morones Prieto, donde líderes de las 37 secciones organizaron al personal con la mentalidad de que juntos son más fuertes: "Nadie nos va a separar", aseguraron en referencia a las intimidaciones de sus directores y del mismo secretario Rafael Olivos, quien los exhortó el sábado pasado a participar en la consulta para amarrar un pobre aumento de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

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Por una hora, la Marea Verde Institucional se organizó junto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), trabajadores de Pemex y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes respaldaron la lucha de los trabajadores y gritaron a todo pulmón: "Olivos, escucha, la base te repudia" y "no a la represión".