Traficante búlgaro enfrenta cargos por armas al CJNG en EU

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- El

de Estados Unidos reveló que un

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compareció ante un tribunal federal tras supor distribuir armas al(CJNG).enfrenta cargos junto con, el tanzano Subiro Osmund Mwapinga y el ugandés Michael Katungi Mpweire. Todos ellos son acusados deilegalmente armamento de grado militar a cárteles mexicanos de la droga, en particular CJNG.Por lo que Peter Dimitrov enfrentapara distribuir cocaína y para poseer, incluyendo ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas.Además, presuntamente reclutó apara obtener de forma corrupta un(EUC) de un país que falsamente declararía un destinatario distinto para las armas.y Mwapinga presuntamente obtuvieron un EUC de la República Unida de Tanzania que autorizaba laDe acuerdo con el, Mirchev ya había estado implicado en el, quien fue declarado culpable en un juicio pora ciudadanos estadounidenses y varios cargos más.Mirchev fue arrestado por las autoridades españolas en Madrid el pasadoy, en caso de ser declarado culpable, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta