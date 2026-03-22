Traficante búlgaro enfrenta cargos por armas al CJNG en EU
Mirchev podría recibir cadena perpetua por conspiración y tráfico de armas a cárteles mexicanos.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- ElDepartamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un ciudadano de Bulgaria
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
compareció ante un tribunal federal tras su extradición desde España por distribuir armas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Peter Dimitrov Mirchev enfrenta cargos junto con Asumo, el tanzano Subiro Osmund Mwapinga y el ugandés Michael Katungi Mpweire. Todos ellos son acusados de conspirar para suministrar ilegalmente armamento de grado militar a cárteles mexicanos de la droga, en particular CJNG.
Por lo que Peter Dimitrov enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína y para poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas.
Además, presuntamente reclutó a Asumo para obtener de forma corrupta un Certificado de Usuario Final (EUC) de un país que falsamente declararía un destinatario distinto para las armas. Asumo y Mwapinga presuntamente obtuvieron un EUC de la República Unida de Tanzania que autorizaba la importación de AK-47.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Mirchev ya había estado implicado en el suministro de armas a Viktor Bout, quien fue declarado culpable en un juicio por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y varios cargos más.
Mirchev fue arrestado por las autoridades españolas en Madrid el pasado 8 de abril y, en caso de ser declarado culpable, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua.
no te pierdas estas noticias
Traficante búlgaro enfrenta cargos por armas al CJNG en EU
SLP
El Universal
Mirchev podría recibir cadena perpetua por conspiración y tráfico de armas a cárteles mexicanos.
Detienen a jóvenes por contaminar río en Aguascalientes
SLP
El Universal
Dos jóvenes fueron sorprendidos vertiendo aceite en el río San Pedro, en Jesús María, Aguascalientes.
PAN abre candidaturas a ciudadanos y lanza dardo a Morena rumbo a 2027
SLP
El Universal
Jorge Romero asegura que no habrá "corcholatas"