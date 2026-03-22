logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Traficante búlgaro enfrenta cargos por armas al CJNG en EU

Mirchev podría recibir cadena perpetua por conspiración y tráfico de armas a cárteles mexicanos.

Por El Universal

Marzo 22, 2026 02:28 p.m.
A
Traficante búlgaro enfrenta cargos por armas al CJNG en EU

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- El

Departamento de Justicia
de Estados Unidos reveló que un ciudadano de Bulgaria

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


compareció ante un tribunal federal tras su extradición desde España por distribuir armas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Peter Dimitrov Mirchev enfrenta cargos junto con Asumo, el tanzano Subiro Osmund Mwapinga y el ugandés Michael Katungi Mpweire. Todos ellos son acusados de conspirar para suministrar ilegalmente armamento de grado militar a cárteles mexicanos de la droga, en particular CJNG.
Por lo que Peter Dimitrov enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína y para poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas.
Además, presuntamente reclutó a Asumo para obtener de forma corrupta un Certificado de Usuario Final (EUC) de un país que falsamente declararía un destinatario distinto para las armas. Asumo y Mwapinga presuntamente obtuvieron un EUC de la República Unida de Tanzania que autorizaba la importación de AK-47.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Mirchev ya había estado implicado en el suministro de armas a Viktor Bout, quien fue declarado culpable en un juicio por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y varios cargos más.
Mirchev fue arrestado por las autoridades españolas en Madrid el pasado 8 de abril y, en caso de ser declarado culpable, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Traficante búlgaro enfrenta cargos por armas al CJNG en EU
Traficante búlgaro enfrenta cargos por armas al CJNG en EU

Traficante búlgaro enfrenta cargos por armas al CJNG en EU

SLP

El Universal

Mirchev podría recibir cadena perpetua por conspiración y tráfico de armas a cárteles mexicanos.

Detienen a jóvenes por contaminar río en Aguascalientes
Detienen a jóvenes por contaminar río en Aguascalientes

Detienen a jóvenes por contaminar río en Aguascalientes

SLP

El Universal

Dos jóvenes fueron sorprendidos vertiendo aceite en el río San Pedro, en Jesús María, Aguascalientes.

PAN abre candidaturas a ciudadanos y lanza dardo a Morena rumbo a 2027
PAN abre candidaturas a ciudadanos y lanza dardo a Morena rumbo a 2027

PAN abre candidaturas a ciudadanos y lanza dardo a Morena rumbo a 2027

SLP

El Universal

Jorge Romero asegura que no habrá "corcholatas"

"Juárez recuerda que la soberanía no se negocia"
"Juárez recuerda que la soberanía no se negocia"

"Juárez recuerda que la soberanía no se negocia"

SLP

El Universal

La presidenta Sheinbaum conmemora el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García