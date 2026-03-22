Guelatao, Oax.- La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró el 220 aniversario del natalicio del presidente Benito Juárez García y firmó un decreto que reconoce a Margarita Maza Parada como primera embajadora histórica de la República Mexicana.

En la explanada del municipio de Guelatao, Sheinbaum Pardo declaró que Benito Juárez vive en la autonombrada Cuarta Transformación y en el afán de seguir luchando contra los privilegios.

Ante la actual relación con Estados Unidos, la Titular del Ejecutivo federal mencionó que Juárez recuerda que la soberanía no se negocia.

“Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular”, resaltó.

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“¡Juárez vive en la Cuarta Transformación de la vida pública de México y en nuestro afán de seguir luchando contra los privilegios en el poder y de aquellos que están por encima de la ley”, expresó la presidenta.

Declaró que el Benemérito de las Américas es el presidente que hasta la fecha sigue causando molestia a los conservadores con sus enseñanzas.

“A nosotros, orgullosamente, su legado nos fortalece con enorme ímpetu. Nos recuerda que la soberanía no se negocia, que la justicia no se simula, que la igualdad ante la ley nunca se posterga.

“Nos recuerda que las decisiones que transforman a una nación no son fáciles, pero son siempre necesarias. Hoy México enfrenta nuevos desafíos, diferentes en su forma, pero igualmente profundos y, frente a ellos, el ejemplo de Juárez nos orienta, nos enseña que gobernar es decidir con principios, que transformar es enfrentar resistencias.

“Que servir al pueblo implica, con honestidad y valentía, servir al pueblo, sencillamente eso. Hoy, desde este México, plural, diverso, que sigue construyendo su camino, reafirmamos su legado”, agregó.

Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno reconoce a las mujeres en la historia; 2025 para las mujeres indígenas y 2026 para Margarita Maza. La Mandataria federal indicó que Margarita Maza “fue nuestra más extraordinaria embajadora” y “mujer de principios”.