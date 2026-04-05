Tras nueve años, tres consejeros concluyen su periodo en el INE

CIUDAD DE

, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Ayer sábado, tres consejerías del

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) culminaron su periodo constitucional tras nueve años de gestión:, quienes en el último día de su encargo hicieron un llamado aEn un comunicado, Ravel destacó que este ciclo ha sido de, decisiones complejas y de momentos que pusieron a prueba a quienes forman parte del"Lano depende únicamente de su, sino de la manera en que ejercemos nuestrasquienes lo integramos", defendió.De acuerdo con, durante su periodo como consejera electoral le tocó ser parte de, ajustes institucionales y de una etapa en la que la exigencia a las autoridades es cada vez mayor; "deseo que cada día tengamos unay más involucrada en los asuntos públicos", expresó.En su mensaje de despedida, aseveró que el trabajo no está terminado, debido a que los desafíos hacia adelante serán significativos y que las instituciones seguirán siendo puestas a prueba."Existeny, sobre todo,que seguirán dando resultados a la ciudadanía. Porque al final, la democracia no se sostiene sola. Se construye, se defiende y se perfecciona todos los días. Y en esa tarea, nadie es ajeno", concluyó.a quienes integran elpor su, así como a la ciudadanía por su confianza y participación. Me llevo el aprendizaje, las experiencias y la convicción de que las instituciones se construyen y se defienden todos los días", señaló.Zavala manifestó su reconocimiento particularmente a quienes hacen posible laen cada rincón de la República Mexicana: en los distritos, en las juntas, en los OPLES; a supervisores y CAEs."Seguiré trabajando, desde donde me encuentre, por unsólido y por unay a la altura de nuestro país. Gracias por este. Gracias por las críticas y por las exigencias. Gracias por todo lo aprendido", finalizó.La consejeradespidió a sus colegas y resaltó su, dedicación ymexicana durante su"Su trabajo fue fundamental para nuestro país. ¡Que sigan contribuyendo adesde donde decidan hacerlo!", agregó.-----Elpara las treselectoralesEl pasado 19 de marzo de 2026, laemitió lapara elde selección dedel, para un periodo de nueve años.Las personasa ocupar las consejerías electorales tuvieron un plazo del 23 al 27 de marzo para entregar suen elhttps://convocatoriaine2026.diputados.gob.mx/.De acuerdo con la convocatoria, la evaluación depor parte delse realizará delal 17 de abril de 2026. Posteriormente se tiene previsto:Remisión de las listas depor parte delde Evaluación a laa partir delde 2026.Remisión a lade lasde las personaspor parte de la Junta a más tardar elde 2026.por elde laa más tardar elde 2026.