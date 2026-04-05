Detienen a mujer por intentar ingresar marihuana a Reclusorio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).-

a una mujer que intentó ingresar

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Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.Los hechos se suscitaron cuando lasrealizaban labores dea las y los ciudadanos que visitan a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, cuando se percataron de que una mujer actuaba de forma inusual.Por lo anterior, conforme a lospolicial y en estricto respeto a los derechos humanos, le realizaron unade seguridad, tras la cual le hallaron oculto entre su ropa interior y las piernas una bolsa de plástico que contenía unasimilar a la marihuana.Enseguida, las uniformadasa la mujer de 34 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, la trasladaron ante el agente del, quien determinará suy realizará las investigaciones correspondientes.