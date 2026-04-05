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Detienen a mujer por intentar ingresar marihuana a Reclusorio Oriente

El operativo se realizó en la alcaldía Iztapalapa, donde se encontró marihuana oculta entre la ropa interior de la detenida.

Por El Universal

Abril 05, 2026 11:05 a.m.
A
Detienen a mujer por intentar ingresar marihuana a Reclusorio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).-

Policías capitalinos
detuvieron a una mujer que intentó ingresar

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marihuana al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.
Los hechos se suscitaron cuando las custodias penitenciarias realizaban labores de revisión a las y los ciudadanos que visitan a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, cuando se percataron de que una mujer actuaba de forma inusual.
Por lo anterior, conforme a los protocolos de actuación policial y en estricto respeto a los derechos humanos, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron oculto entre su ropa interior y las piernas una bolsa de plástico que contenía una hierba verde y seca similar a la marihuana.
Enseguida, las uniformadas detuvieron a la mujer de 34 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

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