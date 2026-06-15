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Trasplantan el hígado a una niña en el Cemenav

Por El Universal

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Trasplantan el hígado a una niña en el Cemenav
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      Ciudad de México.- El Centro Médico Naval (Cemenav) de la Secretaría de Marina realizó con éxito el primer trasplante de hígado a una menor de tres años, relacionado con hepatectomía asistida a través del uso de la plataforma robótica Da Vinci Xi, apoyada con un modelo 3D y ultrasonido intraoperatorio.

      El procedimiento fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes y el Cemenav, en coordinación con médicos especialistas internacionales líderes en el trasplante de órganos asistido por robot, siendo un parteaguas en el intercambio de conocimientos en procedimientos de alta complejidad.

      "Este avance refleja el compromiso de las instituciones por impulsar la innovación tecnológica en los servicios de salud, mejorar sus capacidades, fortalecer la cooperación interinstitucional y ampliar el acceso a procedimientos médicos de alta especialidad en beneficio de la población, y en este caso de los pacientes pediátricos", detalló en un comunicado la Semar.

      Se informó que el Cemenav cuenta con quirófanos de tecnología inteligente, un Robot Da Vinci de última generación.

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