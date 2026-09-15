Tratado de Aguas reduce suministro
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Miami, Flor.- México recibirá cerca de 308.4 millones de metros cúbicos menos de agua del río Colorado cada año durante 2027 y 2028, informó la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
El acuerdo fue suscrito el pasado 2 de septiembre en El Paso, por la comisionada mexicana Adriana Reséndez y su contraparte estadounidense, Chad McIntosh, con la participación del secretario mexicano Manuel Morales.
Además, prevé consultas sobre recortes adicionales para 2028 si empeora la escasez. Reséndez defendió la proporcionalidad entre ambos países.
La disminución equivale a una sexta parte de la asignación anual mexicana establecida en el tratado de 1944; es decir, unos mil 850 millones de metros cúbicos. Aplicando sólo ese recorte, quedarían unos mil 542 millones por año; en el bienio, la reducción sumaría 616.7 millones.
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En los valles de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, esa reducción compromete el agua para sembrar. Alfonso Cortez, director del Colegio de la Frontera Norte en Mexicali, advirtió que unas 40 mil hectáreas podrían afectarse; su estimación incorpora el recorte internacional y las reasignaciones internas hacia ciudades. En 2025, Ana Quirino, comisariada del Ejido Sinaloa, y Magdalena Valdez, de Cucapá Mestizo, expusieron la disminución de caudales.
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