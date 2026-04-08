Tren interoceánico sigue sin operar tres meses después del descarrilamiento en Oaxaca
El descarrilamiento causó 14 muertos y cerca de 100 heridos entre Nizanda y Chivela, sin avances claros en reparaciones.
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JUCHITÁN, Oax., abril 8 (EL UNIVERSAL).- Al cumplirse tres meses y medio de sudescarrilamiento , el tren interoceánico
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de pasajeros continúa "parado" y las autoridades del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) y de la Secretaría de Marina no han informado una posible fecha de reanudación.
Desde el descarrilamiento, las autoridades licitaron el cambio de durmientes en la zona del accidente ferroviario que causó la muerte de 14 personas y dejó cerca de 100 pasajeros lesionados, entre los poblados de NIzanda y Chivela.
Ocasionalmente, revelaron trabajadores ferrocarrileros de la ciudad de Matías Romero, pasan sobre la línea Z los trenes graneleros que traen carga de Salina Cruz y los trenes que llevan piedras de balastro a Chiapas, usando la línea K, de Ciudad Ixtepec a Tonalá, Chiapas.
En Matías Romero, donde desde el 2023 se construye lo que será el centro de mando y control para las operaciones de los trenes del sureste mexicano, los ferrocarrileros que laboran en el tren interoceánico desconocen cuándo volverán los recorridos.
Ni siquiera sabemos cuándo se normalizarán los trabajos suspendidos desde diciembre del año pasado, las compañías aún no han terminado de contratar a los obreros que se requieren para terminar de construir los talleres, las aulas de capacitación y operación indicaron.
Mientras tanto, los obreros que esperan ser contratados, pidieron a las autoridades de Marina y del FIT que las próximas compañías que lleguen sean serias y no como la constructora ABCD que defraudó a los obreros, se fue y no les pagó el finiquito.
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