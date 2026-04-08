Tren interoceánico sigue sin operar tres meses después del descarrilamiento en Oaxaca

JUCHITÁN, Oax., abril 8 (EL UNIVERSAL).- Al cumplirse tres meses y medio de su

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de pasajeros continúa "parado" y las autoridades del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) y de la Secretaría de Marina no han informado una posible fecha de reanudación.Desde el, las autoridades licitaron elen la zona delque causó la muerte de 14 personas y dejó cerca de 100 pasajeros lesionados, entre los poblados de NIzanda y Chivela.Ocasionalmente, revelaronde la ciudad de, pasan sobre la línea Z losque traen carga de Salina Cruz y los trenes que llevan piedras de balastro a Chiapas, usando la, de Ciudad Ixtepec a Tonalá, Chiapas.En, donde desde el 2023 se construye lo que será ely control para las operaciones de los trenes del sureste mexicano, los ferrocarrileros que laboran en eldesconocen cuándo volverán los recorridos.Ni siquiera sabemos cuándo se normalizarán losdesde diciembre del año pasado, las compañías aún no han terminado de contratar a los obreros que se requieren para terminar de construir los talleres, las aulas de capacitación y operación indicaron.Mientras tanto, los obreros que esperan ser contratados, pidieron a las autoridades de Marina y del FIT que las próximas compañías que lleguen sean serias y no como laque defraudó a los obreros, se fue y no les pagó el finiquito.