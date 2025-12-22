logo pulso
Tren Suburbano llegará al AIFA en Semana Santa de 2026

El nuevo ramal conectará Buenavista con el aeropuerto en 43 minutos

Por El Universal

Diciembre 22, 2025 09:57 a.m.
A
Tren Suburbano llegará al AIFA en Semana Santa de 2026

El ramal del Tren Suburbano que conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cuenta con seis estaciones y una terminal, a lo largo de un trazo de 23.7 kilómetros, que parte desde la estación Lechería.

Las estaciones que integran este ramal son Cueyamil, Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Xaltocan, además de la Terminal AIFA, ubicada dentro del complejo aeroportuario.

De acuerdo con datos de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, el servicio tendrá una frecuencia de un tren cada 15 minutos y se estima una demanda de 82 mil 621 pasajeros.

Para su operación se contará con 10 trenes, con capacidad para 719 pasajeros por unidad, los mismos modelos que actualmente operan en el Tren Insurgente México-Toluca.

El recorrido del ramal atraviesa los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Xaltocan y Zumpango, en el Estado de México, con el objetivo de fortalecer la conectividad hacia el AIFA desde el Valle de México.

Se estima que el viaje desde la estación Buenavista hasta la Terminal AIFA tenga una duración de 43 minutos.

La operación del ramal comenzará durante la Semana Santa de 2026, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras recorrer el trazo como parte del inicio de las pruebas del tren.

El nuevo ramal conectará Buenavista con el aeropuerto en 43 minutos

