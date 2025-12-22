Reconoce Valladares complejidad en cambio de Concejo en Pozos

El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Valladares Eichelmann, consideró que la destitución total del Concejo Municipal de Villa de Pozos puede generar cambios positivos, al tratarse de un municipio de reciente creación que enfrenta una etapa compleja de adaptación y en el que, reconoció, algunas cosas no estaban funcionando.

El legislador señaló que la separación de Villa de Pozos del municipio de la capital implicaba desde un inicio una curva de aprendizaje considerable, por lo que el relevo del Concejo abre la posibilidad de atender pendientes y cubrir las necesidades básicas de la población, siempre que el nuevo órgano asuma plenamente sus responsabilidades.

Valladares Eichelmann afirmó que el proceso no ha sido sencillo y que el cambio conlleva dificultades, pero confió en que la situación se regularice antes de lo previsto y comiencen a registrarse mejoras para la ciudadanía del municipio.

Como contexto, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la destitución de los 14 integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos y designó de manera inmediata a otras 14 personas, luego de señalamientos por presuntos actos de corrupción, entre ellos la intención de autorizarse un bono navideño de 200 mil pesos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, explicó que la decisión fue acordada entre las fuerzas políticas para evitar problemas de ingobernabilidad y garantizar la continuidad de la administración municipal encabezada por Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputada con licencia.