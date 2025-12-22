Empeora en octubre la caída en el AIFA

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) lleva dos meses seguidos perdiendo usuarios y la situación se complicó en octubre, cuando fue el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1.

El Felipe Ángeles forma parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano que, junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), tienen el reto de ampliar la capacidad en el Valle de México y soportar el aumento de operaciones.

Sin embargo, mientras el AICM y el AIT transportan más pasajeros que el año pasado, el AIFA pierde usuarios, de acuerdo con la información disponible en la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El Felipe Ángeles, localizado en Zumpango, Estado de México, atendió 586 mil viajeros durante octubre, 1.5% menos que en el mismo mes de 2024.

Se trata de la segunda caída consecutiva a tasa anual y además fue la más severa desde su inauguración en marzo de 2022.

El descenso se debe, por primera vez, tanto a las operaciones nacionales como internacionales.

El tráfico doméstico, que concentra 94% de los pasajeros en el AICM, disminuyó 0.4%, cuyos principales destinos son Cancún, Guadalajara y Monterrey.

El flujo internacional se desplomó 15.6% y lleva siete meses seguidos a la baja, con rutas a Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana.

El analista de Monex, Brian Rodríguez, explicó que la reducción responde a varios factores, como el contexto macroeconómico, ya que los viajes de placer y negocios están muy ligados con el desempeño del Producto Interno Bruto, que se desaceleró este año.

"La economía avanzará cerca de 0.5% en 2025, lo que mermó el tráfico doméstico no sólo en el AIFA, sino también en otros destinos como Cancún", indicó.

Traslados prologados

Expuso que gran parte de los viajes en la Ciudad de México corresponden al segmento de negocios y los centros económicos están más cercanos al AICM, lo que resta atractivo al AIFA.

"Por su ubicación geográfica, el AIFA tiene retos en cuanto a su conectividad en tierra, ya que los traslados todavía son prolongados", dijo el especialista de Monex.

El Felipe Ángeles tampoco muestra un crecimiento significativo en oferta de rutas internacionales, lo que limita su desempeño, señaló.