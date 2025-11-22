Tres inmuebles son atacados a balazos en distintos puntos de Culiacán

CULIACÁN, Sin.- En la capital del estado la violencia continúa con nuevos ataques a balazos de tres distintos inmuebles, uno de ellos un billar, ubicado en una segunda planta de un corredor comercial del fraccionamiento Vinoramas, en cuyos hechos una persona del sexo masculino resulto con lesiones de armas de fuego.

La Policía Municipal de Culiacán fue notificada de un ataque a balazos contra un billar de nombre "Black Ball", por lo que al presentarse encontraron a una persona tirada en el piso con una herida de bala, por lo que este, tuvo que ser auxiliado por personal de la Cruz Roja y trasladado a un hospital.

En la calle Cima Acrópolis, del fraccionamiento Alturas del Sur una casa habilitada, como una especie de minicasino clandestino, fue atacada a balazos por personas desconocidos, los cuales dañaron la fachada, puertas y ventanas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los vecinos del sector que escucharon varias detonaciones de armas de fuego reportaron de inmediato los sucesos a las líneas de emergencia, sin embargo, las autoridades de seguridad y del Ejército que se presentaron en el lugar no lograron detener a los presuntos responsables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otra de las viviendas atacadas a balazos, se ubica en la calle Águila, de la colonia Sinaloa, la cual la semana pasada sufrió una acción similar, en cuyos hechos una persona del sexo masculino falleció en un hospital al resultar herido.

En este sitio, personas que viajaban en un vehículo, luego de descender con rifles automáticos dispararon contra la fachada, puertas y ventanas y luego de retiraron del lugar, sin que ninguna autoridad llegara a tiempo para detenerlos.