Trump entiende que por soberanía no se acepta ayuda: Sheinbaum

En llamada telefónica, los mandatarios revisaron los resultados de la colaboración en seguridad

Por Agencias

Enero 12, 2026 09:34 a.m.
Trump entiende que por soberanía no se acepta ayuda: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó la mañana de este lunes que tuvo "una muy buena conversación" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ofreció ayuda a México con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles de la droga, sin embargo, ella volvió a rechazar la propuesta en apego al respeto a la soberanía.

"Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", detalló a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Posteriormente, la mandataria federal dijo en su "mañanera" que se presentaron los avances de la lucha coordinada contra el trafico de fentanilo, entre los que destaca la disminución del 50 por ciento en el paso de esta sustancia ilegal.

Sheinbaum Pardo destacó que "la colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados".

Sobre la incursión del ejército norteamericano en Venezuela, Sheinbaum Pardo señaló que le explicó al Trump que la Constitución mexicana es clara sobre estar en contra del intervencionismo, situación que su homólogo dijo comprender.

LEA TAMBIÉN

Sheinbaum y Trump dialogan sobre seguridad, drogas y comercio

Presidenta de México destaca llamada "muy buena" con el mandatario de Estados Unidos, en un marco de respeto a las soberanías

