Neblina paraliza operaciones aéreas esta mañana

Durante la mañana de este lunes 12 de enero, las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) fueron afectadas por el clima.

De acuerdo con su comunicado vía X, el AICM suspendió sus operaciones con el fin de salvaguardar la seguridad de los pasajeros, debido a la presencia de neblina.

Por el momento el AICM suspendió suspendidos los aterrizajes y despegues.