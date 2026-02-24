Tumba juez huelga en Monte de Piedad

Un juez federal declaró inexistente la huelga estallada el 1 de octubre de 2025 en Nacional Monte de Piedad y concedió un amparo a favor de la institución.

De acuerdo con un comunicado fechado el 24 de febrero de 2026, la resolución fue emitida el pasado 20 de febrero, lo que representa un avance en el conflicto laboral que mantiene cerradas sus sucursales desde hace casi cinco meses.

Reacciones y perspectivas del conflicto

La institución señaló que, aunque el proceso aún no concluye, su objetivo es conservar la confianza de los clientes, apoyar a los trabajadores afectados por la huelga y retomar el diálogo con la representación sindical para alcanzar un acuerdo definitivo.

También afirmó que la reapertura de sucursales "está más cerca", al expresar confianza en que se logrará una solución que garantice estabilidad laboral y continuidad en el servicio.

Hasta el momento, el sindicato no ha fijado postura pública sobre la resolución judicial.