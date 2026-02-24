Tumba juez huelga en Monte de Piedad
La resolución judicial favorece a la institución tras casi cinco meses de conflicto laboral.
Un juez federal declaró inexistente la huelga estallada el 1 de octubre de 2025 en Nacional Monte de Piedad y concedió un amparo a favor de la institución.
De acuerdo con un comunicado fechado el 24 de febrero de 2026, la resolución fue emitida el pasado 20 de febrero, lo que representa un avance en el conflicto laboral que mantiene cerradas sus sucursales desde hace casi cinco meses.
Reacciones y perspectivas del conflicto
La institución señaló que, aunque el proceso aún no concluye, su objetivo es conservar la confianza de los clientes, apoyar a los trabajadores afectados por la huelga y retomar el diálogo con la representación sindical para alcanzar un acuerdo definitivo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
También afirmó que la reapertura de sucursales "está más cerca", al expresar confianza en que se logrará una solución que garantice estabilidad laboral y continuidad en el servicio.
Hasta el momento, el sindicato no ha fijado postura pública sobre la resolución judicial.
Revelan fortuna inmobiliaria de líder sindical del Monte de Piedad en SLP
Una investigación periodística vincula a Zayún González con un "cártel inmobiliario" en zonas exclusivas de la capital potosina
no te pierdas estas noticias
Tumba juez huelga en Monte de Piedad
Redacción
La resolución judicial favorece a la institución tras casi cinco meses de conflicto laboral.
"¡Dios nos libre!" de "calderonizarnos", dice Sheinbaum
El Universal
La estrategia de seguridad no ha cambiado, señaló
Ceci Flores se deslinda de Somos México
El Universal
La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora aclaró públicamente que no milita en ningún partido político