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Unidad, pide Sheinbaum

La presidenta cierra gira con defensa de la soberanía

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Unidad, pide Sheinbaum
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      Ciudad de México.- En el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas a dos años del inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó la defensa de la soberanía nacional y aseguró que los mexicanos no quieren "injerencias ni intervencionismos, ni violación a nuestra territorialidad".

      Desde el Zócalo capitalino, ante un poco más de 200 mil simpatizantes, vinculó la defensa de la soberanía con las luchas históricas de Independencia, Reforma y Revolución, y sostuvo que México es un país independiente en el que corresponde al pueblo decidir su destino, mensaje que replicó en las 32 entidades del país tras su gira.

      "¿Por qué la Independencia sigue marcando nuestro camino? Porque las y los mexicanos no queremos injerencias ni intervencionismo, ni violación a nuestra territorialidad. Desde entonces, México es un país independiente y soberano", afirmó.

      En el acto, la Titular del Ejecutivo federal señaló que la soberanía significa que ninguna potencia extranjera, élite económica o política puede dictar el presente y futuro del país.

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      La Presidenta sostuvo que la autollamada Cuarta Transformación busca mantener como ejes la independencia, soberanía, libertad, igualdad y democracia.

      La Presidenta enumeró cambios que, según sostuvo, recuperan derechos sociales y fortalecen la soberanía. Entre ellos el reconocimiento constitucional de la educación, la salud y la vivienda como derechos, así como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad.

      Destacó la incorporación de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, el reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres y las modificaciones relacionadas con la reelección y el nepotismo.

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