Universidad Rosario Castellanos abre inscripciones para el ciclo 2026
Encuentra toda la información necesaria para registrarte en la Universidad Rosario Castellanos y elegir la carrera de tu interés.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Rosario Castellanos lanzó su convocatoria para el ciclo escolar 2026, donde los interesados podrán estudiar una variedad de carreras como: Administración y Comercio, Filosofía e Historia, Psicología, Comunicación, entre otras licenciaturas.
Cabe destacar que el ingreso a la universidad es gratuito y del mismo modo el proceso de selección no incluye hacer examen de admisión.
¿Cuándo y cómo me puedo registrar en la convocatoria?
La convocatoria para inscribirse a la Universidad Rosario Castellanos inició el pasado 13 de noviembre y tendrá como fecha límite el 27 de noviembre a las 23:59 horas.
Para registrarse en la convocatoria es necesario ingresar al sitio oficial de la Universidad: https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/.
Los requisitos para poder registrarte son:
Contar con certificado de bachillerato o con una constancia o historial académico que acredite el avance de 100% de los créditos en dicho nivel.
Cuenta de correo electrónico.
Una vez registrados, los aspirantes deberán cursar el Programa para el Ingreso a la Universidad Nacional Rosario Castellano (PIRC), que inicia el 1 de diciembre a las 18:00 horas y concluye el 21 de diciembre a las 23:00 horas.
El curso es en línea y se puede ingresar por medio del sitio oficial de la institución.
Posteriormente, el 9 de enero del 2026, a partir de las 15:00 horas, se publicarán los resultados en la página: https://unrc.secihti.mx/micrositio_pirc para que quienes hayan cursado el programa, puedan inscribirse entre el 12 y 16 de enero.
En el mismo micrositio se podrá consultar la programación específica para la entrega de documentos u validación del comprobante de inscripción. Una vez realizado este proceso podrás acudir a clases a partir del 2 de marzo del 2026.
¿Qué carreras se pueden estudiar en la Universidad Rosario Castellanos?
En el caso de la Ciudad de México, la convocatoria 2026 incluye 13 carreras con modalidad presencial híbrida.
Las carreras se encuentran distribuidas en las diferentes unidades académicas del siguiente modo:
Unidad Académica Gustavo A. Madero, cuenta con una oferta total de 360 lugares.
Administración y Comercio
Ciencias de Datos para Negocios
Economía y Desarrollo Sostenible
Filosofía e Historia
Unidad Académica Magdalena Contreras, cuenta con una oferta total de 255 lugares.
Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas
Ciencias de Datos para Negocios
Psicología
Ciencias de la Comunicación
Ingeniería en Control y Automatización
Turismo Comunitario
Unidad Académica Casco de Santo Tomás, cuenta con una oferta total de 210 lugares.
Administración y Comercio
Humanidades y Narrativas Multimedia
Mercadotecnia y Ventas
Unidad Académica Justo Sierra, cuenta con una oferta total de 175 lugares.
Ciencias de la Comunicación
Relaciones Internacionales
Derecho y Criminología.
Es importante acotar que los lugares totales están distribuidos entre las diferentes carreras, por lo que se recomienda revisar de manera específica los lugares en la licenciatura de su elección.
