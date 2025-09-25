Ignora Ruth González el llamado de Sheinbaum

La senadora Ruth González Silva se declaró lista para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, cargo que ostenta su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En entrevista, la legisladora afirmó que su partido, el Verde, tiene la fuerza y capacidad para refrendar la gubernatura potosina, con o sin alianza con Morena.

González Silva señaló que aún falta mucho para las definiciones rumbo a las elecciones estatales, pero sentenció que si el pueblo lo decide así, ella será gobernadora porque a diferencia de Morena, el Partido Verde no prohíbe el llamado “nepotismo electoral”.

“En Morena está en sus estatutos, en el Partido Verde no, es respetable por supuesto la opinión de nuestra presidenta de la República, pero como lo he dicho y lo reitero: la gente es la que va a decidir y lo va a hacer en un par de años todavía”, señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-¿Está lista eventualmente?, se le preguntó.

-Yo estoy lista, estoy trabajando todos los días aquí desde el Senado, estoy trabajando todos los días en mi estado. Mi compañero senador Gilberto Hernández también lo ha hecho. Insisto, en San Luis Potosí hay muchos cuadros desde el Partido Verde.