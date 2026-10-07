Vence plazo para actuar contra H.Bermúdez

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Villahermosa, Tab.- El próximo 23 de octubre se cumplirá el plazo fatal para que la Fiscalía General del Estado de Tabasco concluya la investigación complementaria y presente la acusación formal en contra del exsecretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez, señalado como líder fundador del grupo criminal La Barredora.

Efraín Reséndez Bocanegra, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), explicó que al agotarse este lapso legal el proceso penal dará paso formalmente a su etapa intermedia. "La fiscalía tiene 15 días para presentar la denuncia formal; se vence el 23 de octubre", dijo.

La FGE ha solicitado una condena acumulada de 154 años de prisión contra el exfuncionario, a quien también se le atribuye responsabilidad en delitos como secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa, cometidos presuntamente durante el periodo en el que estuvo al frente de la corporación estatal bajo las administraciones de los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.