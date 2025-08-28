logo pulso
Video | "Alito" lo jala y Noroña intenta zafarse; ¿Quién inició la trifulca?

En el video en cámara lenta del pleito, se observa cómo el priista jala del brazo izquierdo al presidente de la Directiva

Por El Universal

Agosto 28, 2025 09:39 a.m.
A
Foto: Agencias

Foto: Agencias

Este miércoles 27 de agosto, la sesión ordinaria de la Comisión Permanente fue la sede de una trifulca legislativa protagonizada por el dirigente nacional priista, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

Tras el percance, ambos senadores de la República se acusaron mutuamente de comenzar la agresión e incluso el morenista abrió un proceso penal en contra del líder del tricolor y tres integrantes de dicha bancada (Carlos Gutiérrez Mancilla, Erubiel Lorenzo Alonso y Pablo Angulo) por agresiones a él y a su colaborador de redes Emiliano González.

En el video en cámara lenta del pleito, se observa cómo "Alito" Moreno jala del brazo izquierdo al presidente de la Mesa Directiva, mientras le reclama que presuntamente no se le permitió el uso de la palabra durante la sesión.

Por ese motivo, se visualiza a Fernández Noroña intentar zafarse, acto que termina en un fuerte forcejeo entre los dos legisladores, además de una cachetada que propicia el priísta.

Posteriormente, se ve que Emiliano González se coloca enfrente de "Alito" Moreno y éste lo empuja hasta tirarlo. Una vez en el suelo, el hombre fue agredido por Gutiérrez Mancilla y el propio dirigente priista de acuerdo con videos compartidos por la senadora chihuahuense Andrea Chávez.

Entre el jaloneo, se ve cómo la diputada Dolores Padierna se planta en medio de Moreno y Noroña para calmar la situación. No obstante, pese a que ella estaba en el centro, el exgobernador de Campeche suelta otro golpe.

Usuarios dedican corrido a "Alito" Moreno
Tras el revuelo generado por el enfrentamiento entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas este 27 de agosto, las imágenes de los políticos peleando se volvieron tendencia.
El enfrentamiento ocurrió durante la clausura de la asamblea, mientras se escuchaba el Himno Nacional, fue ahí cuando el priista se acercó al presidente del Senado para reclamarle, presuntamente por no dejarlo hablar y ambos comenzaron a forcejear por unos segundos.
En los videos difundidos en redes sociales se muestra cuando "Alito" Moreno empuja a Noroña y luego lo golpea en el cuello, mientras el morenista trata de eludir el golpe. El momento del enfrentamiento se viralizó rápidamente.


¿Qué dice el corrido de "Alito" Moreno?
La pelea desató todo tipo de reacciones entre los internautas, desde olas de memes, hasta corridos relatando lo que pasó durante la asamblea.
El tema dedicado al priista fue compartido por el usuario @miguel_quintana y se volvió viral.
"Alito Moreno, valiente y cabrón, le dio a Fernández Noroña su lección. Un madera*** en seco directo al hocico por hocicón, traidor... y por cínico.
"Subió 'Alito' con todo el honor, sin pedir permiso llegó con valor, mientras el Himno sonaba en el aire, Noroña temblaba ya no le salía el aire.
"´¡Dame la palabra!´, le gritó sin miedo y Noroña bajó la cara, se hizo pen*** muy gallito en redes, muy macho al hablar pero frente Alito se quiso rajar".

