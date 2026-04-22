Video | Desmantelan red de huachicol; detienen a líder
Habría hasta 14 personas vinculadas con la estructura delictiva
México dio a conocer este miércoles que desmanteló una mafia dedicada a traficar combustibles y evadir impuestos, esto luego de siete meses de investigación y de la ejecución de operaciones simultáneas en distintas entidades, las cuales permitieron la detención de 14 personas vinculadas con estructuras delictivas encargadas de la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburo, así como de lavado de dinero.
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SinEmbargo.mx
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