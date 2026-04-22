Video | Desmantelan red de huachicol; detienen a líder

México dio a conocer este miércoles que desmanteló una mafia dedicada a traficar combustibles y evadir impuestos, esto luego de siete meses de investigación y de la ejecución de operaciones simultáneas en distintas entidades, las cuales permitieron la detención de 14 personas vinculadas con estructuras delictivas encargadas de la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburo, así como de lavado de dinero.





LEA TAMBIÉN "El señor de los Buques" se ampara contra detención Roberto Blanco Cantú es acusado de encabezar una red de huachicol fiscal

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí