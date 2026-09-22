Violencia azota Guanajuato
Se registran 23 asesinatos y 11 personas heridas en sólo tres días
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Guanajuato, Gto.- Esta entidad registra un repunte de homicidios en septiembre, con mayor violencia en fines de semana, sobre todo en espacios públicos y campos deportivos.
Del viernes 18 al domingo 20 de septiembre, 23 personas fueron asesinadas y 11 heridas.
Según los registros de la Fiscalía General del estado, los hechos de alto impacto en estos días se concentraron en municipios de la Zona Laja-Bajío, y del Corredor Industrial: Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Celaya, Cortazar y León; todos sin detenidos.
La jornada más violenta ocurrió entre el sábado y el domingo en Valle de Santiago, con tres hechos en los que fallecieron siete hombres y 5 resultaron heridos.
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La tarde del domingo, hombres armados dispararon contra un grupo de personas que estaba cerca de un campo de béisbol del poblado Duranes de Arriba. En ese lugar quedaron tres personas sin vida y cinco heridas.
También se encontraron a tres hombres sin vida en el camino que conduce a San Antonio de Terán.
Además, la madrugada de este lunes, también en Valle de Santiago, un grupo criminal encerró a siete personas en una casa e intentó quemarlas vivas. Dos de las víctimas habían sido lesionadas a balazos por los sujetos que irrumpieron en el inmueble. Las siete personas fueron rescatadas con vida y fueron trasladadas al Hospital Civil de Valle de Santigo.
En Irapuato, la FGR reportó cuatro homicidios ocurridos entre viernes y domingo en tres colonias, mientras en León reportaron dos crímenes fatales, uno de ellos por el hallazgo en una alcantarilla del cuerpo de una mujer decapitada, en la colonia Arroyo Hondo. Hechos similares se registraron en Celaya, Cortazar y León.
David Saucedo, especialista en Seguridad Pública, consideró que el recrudecimiento de la violencia es multicausal: organizaciones criminales tienen la intención de calentar la plaza y combatir la venta de droga de rivales.
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