Viva Aerobus transporta 9 millones de pasajeros en el AIFA

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Viva Aerobus dio a conocer que ha transportado a más de 9 millones de pasajeros desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) desde el inicio de operaciones de esa terminal aérea en 2022.

Asimismo, durante el último trimestre del año, anunció dos nuevas rutas internacionales que conectarán al AIFA con Colombia: Medellín y Cartagena, las cuales comenzarán a operar en junio de 2026, con la intención de captar a turistas internacionales para la Copa Mundial FIFA 2026.

En cuanto a rutas nacionales, la aerolínea anunció la nueva ruta AIFA-Torreón, reforzando la conectividad del norte del país. La ruta comenzará a operar el 27 de marzo de 2026 y contará con seis frecuencias semanales.

También abrirá la ruta AIFA-Saltillo con un vuelo diario, la cual comenzará a operar en marzo de 2026.

El pasado 5 de noviembre, Viva inicio la operación de la ruta AIFA-Veracruz para facilitar la conectividad entre la Zona Metropolitana del Valle de México y el Golfo de México.

Alianza entre Viva y Volaris

El 19 de diciembre, Viva y Volaris dieron a conocer su intención de crear un solo conglomerado de aerolíneas llamado Grupo Más Vuelos.

De acuerdo con la casa de bolsa Valores Mexicanos, la noticia es positiva, ya que podría impulsar de manera importante las operaciones de ambas aerolíneas.

Considerando que Volaris ofrece vuelos a 225 rutas; mientras que Viva opera 184 rutas. Bajo la nueva estructura, ambas aerolíneas podrían ofrecer vuelos a 324 rutas, con alrededor de 991 vuelos diarios.

Otro factor positivo es la similitud entre los modelos de negocio de ambas aerolíneas, ya que son de ultra bajo costo enfocadas en atender a viajeros del segmento para visitar familiares y amigos.

Por lo tanto, la fusión de ambas empresas podría verse reflejada en una disminución de costos, ya que ambas aerolíneas podrían compartir infraestructura, optimizar las rutas y la frecuencia de vuelos, considera la casa de bolsa.