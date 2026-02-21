Von Roerich seguirá preso por el caso "Cártel Inmobiliario"

Una jueza de la Ciudad de México negó cambiar la prisión preventiva justificada al exdelegado panista de Benito Juárez, Christian Von Roerich de la Isla, quien seguirá preso por su presunta implicación en una red de corrupción inmobiliaria cuando estuvo al frente de la demarcación entre 2015 y 2018.

Ante ello, el también excoordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la CDMX interpuso un amparo para revertir la decisión de Julia Carvente Flores, jueza de control de la Unidad de Gestión Judicial 14 del Poder Judicial de la CDMX, mismo que tocó conocer a Paloma Xiomara González, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

En su resolución, la jueza Paloma Xiomara González rechazó conceder al panista la suspensión provisional y definitiva contra la determinación que le negó el cambio de la medida cautelar que cumple interno en el Reclusorio Norte.

Inconforme con la resolución, Von Roerich de la Isla tramitó un recurso de revisión que admitió a trámite el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, y que más adelante resolverá.

El panista Christian Von Roerich de la Isla lleva casi tres años en la cárcel tras ser detenido por autoridades estadounidenses cuando intentaba ingresar de manera ilegal a la ciudad de McAllen, Texas.

Fue deportado a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le cumplimentaron orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades relacionados con el presunto otorgamiento de permisos ilegales de construcción, desalojos violentos y extorsiones a empresarios a través de la solicitud de sobornos en efectivo o departamentos.

Posteriormente, fue vinculado a proceso por un juez de la Ciudad de México que le dictó prisión preventiva justificada.