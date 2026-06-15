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Vuelca microbús; hay 14 lesionados

Otro camión de pasajeros impactó y volcó a la unidad

Por El Universal

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Vuelca microbús; hay 14 lesionados
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      Tlalnepantla, Méx.- "Ve el desastre que hizo, hay mucha gente lesionada, hay un niñito", relató Óscar, usuario del camión involucrado en el choque contra un microbús que terminó volcado sobre la México-Pachuca y dejó como saldo 14 personas lesionadas, de acuerdo con datos de Protección Civil del Estado de México.

      El accidente se registró alrededor de la 10:00 horas del domingo, a la altura del punto conocido como El Vigilante.

      Un camión conducido por Diego "N", de 22 años de edad, con ruta Villa de la Laguna a Indios Verdes, se impactó contra el microbús operado por Julio "N", de 61 años de edad, de la Ruta 18 que va del municipio de Ecatepec a La Raza.

      Los cuerpos de los usuarios del microbús de la Ruta 18 quedaron sobre el asfalto tras ser expulsados del vehículo a causa del choque.

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      Minutos antes, en el trayecto del viaje del camión, de acuerdo con Óscar, los bajaron de una unidad "porque venía en malas condiciones, luego nos suben a este".

      "El chamaco viene en el teléfono, ve el desastre que hizo. Son chamacos que no tienen las condiciones y están jugando con la vida de todos nosotros", denunció el pasajero afectado.

      El microbús quedó volcado, recostado sobre uno de sus lados en medio de los carriles, con la carrocería destrozada y el frente reducido entre fierros doblados.

      El impacto dejó expuesta la parte inferior de la unidad, con las llantas hacia arriba y la estructura vencida sobre la vialidad.

      Entre los lesionados encontraron a un menor de siete años de edad, quien viajaba en compañía de sus padres. Además de mujeres y hombres entre los 30 y 70 años de edad. Tres personas fueron trasladadas a hospitales a causa de las lesiones que presentaban.

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