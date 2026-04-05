Ya son 5 víctimas de "suero vitaminado"

Hermosillo, Son.- La muerte de Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22 años de edad, elevó a cinco el número de presuntas víctimas mortales vinculadas a la aplicación de "sueros vitaminados" en una clínica homeopática ubicada en la colonia Jesús García, en Hermosillo.

El joven falleció el pasado 30 de marzo, dos días después de haber recibido el tratamiento, presuntamente administrado a domicilio por personal relacionado con el doctor Jesús Maximiano "N".

El inmueble donde operaba la clínica fue asegurado tras un cateo realizado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), como parte de las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

De acuerdo con el testimonio de su madre Jazmín, Zahid solicitó la aplicación del suero para aliviar una resaca. Horas después de recibirlo, comenzó a presentar síntomas graves como náuseas, mareo y desmayo.

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Más tarde sufrió una hemorragia severa y fue nuevamente llevado a recibir atención médica, donde -según versiones familiares- enfrentó complicaciones graves, incluyendo falla hepática y renal.

El caso de Zahid se suma a los fallecimientos previamente reportados de Dinora Ontiveros, Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida Cáñez, así como Catalina Figueroa.