A las patadas

“¿Para qué ir a la FIL Guadalajara a comprar libros que puedes comprar en G?”, dice un meme. Y sí, no se trata de eso. Es como decir que para qué ver el Mundial si hay torneos locales. Ambas fiestas son para salir de lo ordinario, para comparar lo que se hace en otras partes del planeta y ver las novedades culturales y tecnológicas del tema. Ambas son negocios, aunque sea con muy distintos fines. En lo deportivo ya México se despidió con una victoria que no alcanzó para pasar de ronda, y la fiesta libresca hoy llega a su fin, parece que con saldo positivo a pesar de los embates políticos en los que se ha visto envuelta gracias a los grupos de poder tapatíos.

Dice Pier Paolo Pasolini: “El futbol es un sistema de signos, es decir, un lenguaje.... En el futbol hay momentos que son exclusivamente poéticos: uno de ellos es el momento del gol. Cada gol es siempre una invención, una subversión del código”. Dice Tomás Calvillo: “El gol es el acento y cambia el sentido de los ánimos y las ánimas”.

Como casi todo México, suspendí actividades para ver el partido del sábado y compré botana para el partido del miércoles. No por esperado el resultado el menos trágico: de los tres goles que necesitaba la Selección metió dos, por lo que tuvo que decir adiós a la competencia. Pareció que lo lograba, cual milagro de la Rosa de Guadalupe. Sorpresas fueron la eliminación de Alemania y Bélgica, y las contundentes victorias de Japón y Marruecos.

Termina la era del Tata Martino, y como cada cuatro años el meme se volvió a reciclar: “México pasa a cuartos, pero del hotel. Por sus maletas”. Ahora a esperar cuatro años. Ya es justo que tantas ganancias que obtienen rindan frutos.

Gracias a mi hada madrina pude ir un día a la Feria Interncional del Libro de Guadalajara, la mejor rankeada a nivel Latinoamérica. Hay de todo: pasillos de ilustradores, comiqueros, libros infantiles y religiosos, “independientes” y comerciales o un área enorme para editores de otros países. Un ejemplo de esta diversidad es que se presentaron el mismo día La estafa maestra y El rey del cash. Un día no es suficiente, pero me alcanzó para asistir a varias presentaciones de libros, a la segunda sesión del Encuentro Internacional de Cuentistas y para saludar a colegas editores y escritores. En la FIL no busco, encuentro, como en tantos aspectos de la vida. Como el concierto de Radaid, que no esperaba y disfruté ya casi para regresarme. Es cosa de llegar, reconocer a los amigos y de ahí dejarse llevar para encontrar los libros y temas que no están en el circuito comercial, los que no tienen reflectores pero alumbran.

Una de estas presentaciones fue la de El futbol bajo el microscopio, de Raúl Rojas González, que publica el Fondo de Cultura Económica en su colección Ciencia para Todos. Ahí el divulgador de la ciencia habló de la tecnología alrededor de la hechura de balones, uniformes y canchas, y siete de los ocho favoritos pasaron a la siguiente ronda; México estuvo siempre en el 0.5 por ciento de las apuestas, lo cual aumentó a uno por ciento gracias a los apostadores mexicanos de Las Vegas. También afirmó que la capacidad monetaria sí mete goles, pues en Inglaterra, por ejemplo, el equipo está valuado en mil 300 millones de dólares. En Estados Unidos hay 2.3 millones de jugadoras y en México apenas 20 mil.

Ojo: también dijo que el VAR tiene un margen de error de más menos 30 centímetros, por lo cual el árbitro debería decidir.

Ya comentaré más los libros que me traje, los proyectos que de ahí salieron, pero vaya de una vez el agradecimiento al librero del Colsan Alberto Gallegos por su hospitalidad y a las colegas Margarita Vázquez y Carmen Razo, de El Colegio Mexiquense, por su entusiasmo y don de gentes; por supuesto, gracias al colega José Ruiz Mercado, quien me obsequió algunas de sus publicaciones: Telares del método teatral, un número especial de El hilo de Ariadna y La noche (cuatro obras teatrales).

Nos leemos antes de que cierre el año.

