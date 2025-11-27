Accidentados o asesinados

“Nací para combatir el crimen,

no para gobernarlo”.

Maximilien Robespierre.

“De acuerdo con el INEGI, un accidente de tránsito es un percance vial que se presenta súbita e inesperadamente, determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos, el clima, señalización y caminos, que ocasionan pérdidas prematuras de vidas, lesiones y secuelas físicas y psicológicas, daños materiales y daños a terceros”.

¿Somos un país en que la gente se está muriendo en accidentes? ¿La mayoría en accidentes de tránsito terrestre?

(797,566) muertos, según cifras del INEGI que dio a conocer las Estadísticas de Defunciones Registradas -EDR- del 2024. Los accidentes ocuparon el 5º puesto en defunciones con (39,919) muertos el año pasado, los hombres se sitúan en el 4º lugar con (31,051) muertos y las mujeres en el 8º lugar con (8,828) muertas. Más muertos por accidentes que por asesinatos, lo homicidios dolosos, ocupan el 8º lugar de defunciones con (35,550).

Por otro lado, somos un país jodidamente crónico: Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos y enfermedades del hígado, fueron las primeras causas de defunción a nivel nacional, sin distinción de sexos.

¿Mexico entonces no es violento, es torpe? Bueno, la pregunta sería sí en México somos más mortíferos por ser imprudentes, negligentes e ineptos, que sucumbir por una bala perdida, o no, calibre .9mm, .223 o alguna 7.62, sin contar que también lo pueden hacer a uno desaparecer o reclutar.

Solamente en territorio guachichil (SLP), en lo que va de este año han muerto más guachichiles por accidentes de tránsito que por homicidios dolosos, (259) contra (169), respectivamente. El año pasado en San Luis Potosí asesinaron a (377), y murieron en accidentes de tránsito terrestre (319), tan solo (58) menos.

Pero a nivel nacional, las cuentas del gobierno federal entre homicidios dolosos y culposos, mantienen la lógica de que México está seriamente metido en un conflicto interno armado. En lo que va del año, hasta el mes de octubre, se han cometido (17,139) homicidios dolosos contra (11,329) homicidios culposos. Y el año pasado, asesinaron a (25,563) personas contra (14,562) personas fallecidas en accidentes de transito terrestre.

TAPANCO: En México no todo se puede medir en datos delictivos (registros institucionales), cada día son menos confiables. La delincuencia y violencia mexicana han estado evolucionando y adaptándose a modalidades de ejecución letales y encubiertas poco conocidas por las autoridades y más difíciles de registrar y contabilizar.

El análisis, registro y el uso institucional del “homicidio” para dar a conocer, “que la estrategia de seguridad va bien”, ya no se sostiene como verdad, ha perdido capacidad explicativa-convincente.

Hay inconsistencias, reclasificaciones, reclutamiento, desaparecidos, etc., que, aunque las cifras sean muy “optimistas”, la complejidad de la violencia se intensifica en otras variables.

Otro dato: Hay una crisis forense de dimensiones colosales, más de 52 mil personas fallecidas sin identificar y sin clasificar la naturaleza de su muerte.

